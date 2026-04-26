Der SV Südwest Ludwigshafen ist nach einem Derbysieg Meister der Bezirksklasse Vorderpfalz. Eine Sache abseits des Ergebnisses stört Südwest-Trainer Ediz Sari trotzdem.

Nach der Halbzeit begann das Schaulaufen für den SV Südwest Ludwigshafen und endete am Samstagnachmittag in einem 7:3 (3:2) im Bezirksligaderby gegen den BSC Oppau. Ein einfaches Spiel war es nicht für den Tabellenführer der Bezirksliga Vorderpfalz. Ein erstes Beispiel: Die frühe Führung des SV in Minute 13 durch Geri Hasa wird drei Minuten später vom Top-Torjäger des BSC Oppau, Gianluca Ferraro, egalisiert. Eine anfängliche Fahrlässigkeit des SV Südwest war zu erkennen. Immerhin steht eine Siegesserie von 18 Spielen mittlerweile zu Buche.

„Ich bin das erste Mal in der Runde auch laut geworden“, stellt Südwest-Trainer Ediz Sari, angesprochen auf die Halbzeitansprache, klar: „Die Konzentration war nicht da. Wir haben viel zu einfache Fehler gemacht und unnötig Tore kassiert.“ Hasa (21.) und Kelmend Azizi 40.) hatten zuvor auf 3:1 erhöht, Leon Böhl (45.) verkürzte. Trotzdem macht der Coach seiner Mannschaft in keiner Hinsicht einen Vorwurf: „Aber das ist auch irgendwo normal. Ich bin stolz auf meine Mannschaft.“

Südwest dreht auf

Das 3:3 (56.) kurz nach der Halbzeit durch den zweifachen Torschützen der Oppauer, Leon Böhl, lässt nur kurz Hoffnung für den massiv abstiegsgefährdeten BSC aufkommen. Sari wechselt, sichtlich gestört von dem Zwischenergebnis, dreimal. Zehn Minuten braucht der SV Südwest Ludwigshafen nun, um klarzustellen, dass für den BSC aus Oppau in diesem Derby nichts zu holen ist. Aymen Ghandour (68.), Hasas dritter Treffer (71.), Anas Itani (77.) und erneut Kapitän Ghandour entscheiden die Partie.

Beim Zwischenstand von 5:3 stellt Schiedsrichterin Lina Martin gleich zwei Spieler des BSC Oppau mit einer Zeitstrafe wegen Meckerns vom Platz, darunter Kapitän Christoph Jakob. Diese Szene sorgte bei den Verantwortlichen der Gäste auch nach dem Spiel noch für Gesprächsstoff. „Total überzogen, da hätte bestimmt auch von Südwest schon jemand runterfliegen müssen. Das sind so Kleinigkeiten, bei uns geht es um den Abstieg“, äußerte sich der sportliche Leiter des BSC Oppau, Horst Mempel. Der seit einigen Jahren im Verein engagierte Mempel ist mittlerweile eine „Vereinsikone“ und vertrat den zu Beginn des Spiels beruflich verhinderten Cheftrainer André Werz auf der Trainerposition. Für Mempel war das nichts Neues: „Ich mach’ das ja schon ewig, das war kein Problem für mich.“

Ärger über Rasen

„Ich denke, bis zum 3:3 waren wir ebenbürtig. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wir sind immer wieder gut zurückgekommen“, stellt Mempel nach dem Spiel klar, wie auch seine Anerkennung an den Gegner: „Der SV Südwest hat eine tolle Mannschaft.“

„Ich bin sehr glücklich, dass alle Akteure sich nicht verletzt haben. Ich entschuldige mich für diesen Zustand des Rasens. Es ist ein Armutszeugnis für die Stadt Ludwigshafen, dass wir auf so einem Platz spielen müssen. Die Bewässerungsanlage ist seit Monaten kaputt“, erklärt Südwest-Trainer Sari offensichtlich verärgert. Der SV Südwest Ludwigshafen trägt seine Heimspiele auf dem Rasenplatz neben dem Südwest-Stadion aus. Der Trainer begründet die vage Leistung seiner Mannschaft auch mit den Platzverhältnissen: „Wir wollen Fußball spielen, aber auf dem Platz kannst du keinen Fußball spielen. Der Boden ist knallhart.“

Mit dem Unentschieden des Tabellenzweiten TSG Jockgrim im Spiel gegen den Ludwigshafener SC am Sonntagnachmittag ist der SV Südwest Ludwigshafen nun auch rechnerisch Meister der Bezirksliga Vorderpfalz und kehrt nach vier Jahren in die Landesliga zurück. Der Verein kündigte eine Meisterfeier für Ende Mai an.