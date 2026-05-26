Der SV Südwest Ludwigshafen geht mit einer grandiosen Siegesserie in die Sommerpause. Warum der Trainer sein Team aus Respekt vor dem Gegner ein wenig ausbremst.

Der SV Südwest Ludwigshafen hätte kaum mehr für sein Image tun können als im letzten Punktspiel dieser Saison gegen den Tabellenzweiten TSG Jockgrim. Die seit fünf Wochen als Meister der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz feststehende Mannschaft gab noch einmal alles und besiegte die Südpfälzer mit 2:1. Dieses Ergebnis ebnete dem SV Geinsheim, der gleichzeitig sein Heimspiel gegen die VTG Queichhambach 2:0 gewann, den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz und somit in die Aufstiegsspiele. „Mir ist es eigentlich gleichgültig gewesen, ob Jockgrim oder Geinsheim Tabellenzweiter wird. Ich bin einfach stolz auf meine Jungs, die unbedingt den 23. Sieg in Folge wollten und sich diesen auch verdienten. So etwas habe ich in meiner gesamten Trainerkarriere noch nicht erlebt. Von der Leistung des Gegners, für den es um alles ging, bin ich aber schon enttäuscht“, kommentierte Südwest-Coach Ediz Sari. „Unsere Mannschaft hat heute richtig gezeigt, dass sie einen guten Charakter hat. Man kann als Trainer noch so sehr an die Spieler appellieren, noch einmal alles zu geben, auch wenn es für sie um nichts mehr geht. Sie müssen es umsetzen, und das haben sie heute“, ergänzte sein Co-Trainer Gökhan Doğan.

Vor allem in der ersten Hälfte hatten die Ludwigshafener keine Mühe, das Spiel zu kontrollieren. Gute Torchancen gab es auf beiden Seiten keine, sodass der Halbzeitstand von 0:0 dem Spielverlauf entsprach. In der 50. Minute traf Aymen Ghandour, Mannschaftskapitän der Gastgeber, nach Vorlage von Anas Itani zum 1:0. Zwei Minuten später verhinderte TSG-Torwart Sebastian Kaiser nach einem Freistoß von Geri Hasa mit einer tollen Parade das 2:0.

Hasas Tor entscheidet

Da den Jockgrimern längst bekannt war, dass Geinsheim gegen die VTG Queichhambach führte, hätte ihnen eigentlich auch klar gewesen sein müssen, dass sie eine Schippe draufzulegen haben. Nicolai Fritz gelang dann auch mit einem Schuss ins linke untere Eck des Südwest-Gehäuses der 1:1-Ausgleich (72.). Danach dominierten jedoch weiterhin die Gastgeber. Der Wille, das Spiel noch zu drehen, war bei den Gästen aber ebenso wenig zu erkennen wie die dafür erforderliche Aggressivität. Hasas toller Treffer zum 2:1-Endstand (84.) war in der Schlussphase die logische Folge.

Schiedsrichterin Laura Scheurer vom VfL Neuhofen sah aufgrund der geringen Südpfälzer Gegenwehr mehr durch die hohen Temperaturen als durch das Spiel gefordert. Kurios war sicherlich, dass Sari und Doğan aufgrund zu starken Reklamierens die beiden einzigen Gelben Karten der ersten Hälfte erhielten. Nach dem Spiel zeigten die Gastgeber Verständnis: „Wir tanzen heute nicht. Das wäre gegenüber unserem Gegner, der sein Saisonziel verfehlt hat, respektlos“, sagte Sari nach dem Abpfiff seinen Schützlingen.

Unter den 120 Zuschauern befand sich auch Ludwigshafens Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner (CDU), der auf die Bitte, das Südweststadion bundesligatauglich zu machen, entsprechend reagierte. „Wenn der SV Südwest in sieben Jahren an die Bundesliga anklopft, denken wir daran“, meinte er dazu. Nach zwei Aufstiegen in Folge wären dazu noch sechs weitere erforderlich, ein Ziel, das der Verein zu Beginn der 1970er Jahre tatsächlich noch verfolgt hatte. 1971 hatte der Klub mit Trainer Georg Gawliczek die Aufstiegsrunde zur Bundesliga nur um einen Punkt verfehlt.