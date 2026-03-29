Der SV Südwest Ludwigshafen hat im Bezirksligaderby gegen TuS Altrip mehr Mühe als erwartet und gerät in Unterzahl. Trainer Ediz Sari darf dennoch seine Glücksjacke behalten.

Als der Schiedsrichter nach rund sechs Minuten Nachspielzeit die Bezirksliga-Begegnung des SV Südwest Ludwigshafen gegen den TuS Altrip mit einem langen Pfiff beendete, riss SV-Trainer Ediz Sari die Arme in die Höhe und entließ ein lang anhaltendes „Jaaaa“ seiner Kehle, das quer über den Südwest-Platz zu hören war. Ein Kieslader voller Steine schien von seinem Herzen gefallen zu sein.

Die intensive Begegnung gegen den TuS Altrip hatte Spuren bei ihm und seiner Mannschaft hinterlassen. Ludwigshafen spielte ab der 68. Minute in Unterzahl. Nicola Maillet, bereits mit der Gelben Karte vorbelastet, hatte sich vor dem eigenen Strafraum zu einem Foul hinreißen lassen, das ihm die Ampelkarte einbrachte. Das Vergehen war zudem noch unnötig, da genügend eigene Abwehrspieler hinter dem Außenakteur bereitgestanden hätten, um sich des Problems anzunehmen.

Altrip verteidigt gut

„Meine Mannschaft hat eine starke erste Hälfte gespielt“, befand Sari nach dem Abpfiff. Der SV Südwest war die spielstärkere Mannschaft, verpasste es aber in der regulären Spielzeit, die Begegnung zu entscheiden. Erst als nach der dritten Ecke in Folge die bis dahin aufmerksame Abwehr des TuS Altrip den Ball zu kurz abwehrte, war Nico Pavic zur Stelle und schoss den Ball aus halblinker Position aus rund 14 Metern ins lange Eck (90.+1). Gästetrainer Dirk Warnecker quittierte das einzige Tor des Tages mit einem Kopfschütteln und erklärte später: „Mir war klar, dass etwas passiert. Wir hätten diese Eckenserie früher unterbinden müssen, indem wir den Ball nach außen klären.“ So jubelten die Gastgeber spät und Sari ließ sich zu einer Prognose hinreißen: „Das war der Titel, wir haben jetzt zehn Punkte Vorsprung vor der TSG Jockgrim, die lassen wir uns nicht mehr nehmen.“

Allerdings musste Sari sehen, dass seine Mannschaft es über die 90 Minuten nicht geschafft hatte, die Abwehr der Gäste zu überwinden. Das lag einerseits an dem teils behäbigen Spielaufbau der Gastgeber, der Altrip immer wieder Zeit ließ, in die Ordnung zu finden. Andererseits hatte Warnecker seine Auswahl gut auf die Offensivwaffen des Tabellenführers eingestellt: „Wir haben die schnellen Spieler gedoppelt. Dem Gegner fehlte in der Folge der Plan B“, war er selbst angetan vom Auftritt seines Teams. Und da beide Mannschaften sich kaum Fehler in der Defensive erlaubten, sahen die rund 100 Zuschauer wenig aufregende Strafraumsituationen, die an diesem kühlen Märztag die Gemüter erwärmt hätten.

Jacke bringt weiter Glück

Zugute kam dem SV Südwest Ludwigshafen, dass der TuS Altrip verletzungsbedingt nicht mit der stärksten Formation aufgelaufen war. Ex-Armine Lukas Kebernik beispielsweise musste angeschlagen zuschauen. Warnecker fehlten zudem Optionen, in Überzahl geeignete schnelle Alternativen einzuwechseln, um sich vielleicht doch noch mit einem Konter zu belohnen. Altrip stand zumeist sehr tief, die wenigen schnellen Gegenstöße wie in der 28. Minute der Abschluss von Nicolas Lamberty waren kein Problem für SV-Torhüter Marvin Gebhard. Auf der Gegenseite landete ein Kopfball des in der 55. Minute eingewechselten Pavic auf der Latte (78.). Da spielte Südwest bereits in Unterzahl, was der Begegnung aber kaum anzumerken war. „Wenn man sieht, wen der SV Südwest so einwechselt, haben wir natürlich darauf keine Antwort“, stellte Warnecker mit Blick auf die Oberliga-erfahrenen Pavic und Markus Schmitt fest. Letzterer war in 71. Minute eingewechselt worden und hatte den Lattentreffer mit einer langen Flanke vorbereitet.

Dass Sari so laut jubeln durfte, lag an diesem Wochenende aber auch ein wenig am FV Freinsheim. Der hatte mit einem 0:0 beim ärgsten Südwest-Verfolger TSG Jockgrim dem Tabellenführer reichlich Hilfestellung gegeben, um den Vorsprung gegenüber den Südpfälzern auszubauen. Gleichzeitig war es der 16. Sieg in Folge für den SV Südwest Ludwigshafen. Das bedeutet, dass Ediz Sari seine Trainingsjacke, die ihm seitdem als Glücksbringer dient, weitertragen darf. Auch wenn es an diesem Sonntagnachmittag fast ein wenig eng geworden wäre. Umso lauter fiel daher die Freude über den späten Heimsieg aus.