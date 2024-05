Eigentlich war alles angerichtet. Der Ludwigshafener SC sollte nach einem Sieg im Derby gegen den SV Ruchheim (Sonntag,15 Uhr) als Meister der Fußball-Bezirksliga feststehen. Doch es kam alles anders, die Feier muss wohl vorerst vertagt werden.

Zuletzt haben die Rot-Weissen in einer Saison, in der nur die FG 08 Mutterstadt dem LSC Paroli bieten konnte, auch mal Federn gelassen – so wie am Sonntag beim 1:1 in Lustadt. „Auf dem kaum zu bespielenden Naturrasenplatz haben wir uns schwergetan. Das tiefe Geläuf kam Lustadt entgegen. Trotzdem müssen wir anders auftreten“, sagt Trainer Nauwid Amiri, dem die Enttäuschung anzumerken ist. Man müsse den einen Punkt mitnehmen, auch wenn die Darbietung nicht dem Anspruch, den zumindest der Coach erhebt, gerecht wurde.

Die Leistung sei ein Spiegelbild der vergangenen Wochen, in denen es in vielen Bereichen hakte. „Seit klar ist, dass das Team zum Saisonende auseinanderfällt, läuft es nicht mehr. Da werden Trainingseinheiten nicht mehr wahrgenommen oder man kommt zu spät zum Treffpunkt“, listet Amiri Einstellungsmängel auf. Dies führte bei einigen Akteuren zu Leistungseinbrüchen, die sich teilweise auch in den Ergebnissen niederschlagen. Da der Kernkader nach fünf Abgängen in der Winterpause nicht mehr allzu groß sei, ließen sich Konsequenzen in Form von Nichtnominierungen nicht durchsetzen.

Erste Heimpleite

Gegen den mit toller Einstellung überzeugenden BSC Oppau hat der LSC noch einen draufgesetzt und das Nachholspiel mit 0:4 sang- und klanglos verloren. Es war die erste Heimpleite und die zweite Niederlage überhaupt. Dabei hatte der Coach nach der Begegnung in Lustadt im Kreis noch eine emotionale Rede gehalten. „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie sich in den letzten drei Wochen zusammenreißen sollen, damit wir alle einen schönen Abschluss haben“, betont Amiri. Das Gegenteil war der Fall. Der Trainer spricht von einem Tiefschlag und ist am Boden zerstört.

Die Ruchheimer sind am Wochenende mit der 0:4-Heimniederlage gegen Seebach definitiv in die A-Klasse abgestiegen, in der die Schwarz-Weißen zuletzt 2015 spielten. „Es ist zwar schlimmer, wenn man am letzten Spieltag unerwartet absteigt, als wenn sich der Abstieg über Wochen und Monate abgezeichnet hat“, sagt Trainer Stefano De Simone. Aber schmerzhaft sei es allemal, wenn es auch rechnerisch nichts mehr zu retten gebe. Der Übungsleiter hofft, dass sich dies nicht negativ auf die Motivation für die restlichen drei Partien auswirke.

Leichte Fehler

„Gegen Seebach hatten wir auch unsere Chancen, haben es aber dem Gegner mit individuellen Fehlern und schlechtem Stellungsspiel zu leicht gemacht, zu Toren zu kommen“, moniert De Simone. Dennoch sei seine Mannschaft mit 0:4 deutlich unter Wert geschlagen worden. Immerhin hat der SVR in der Rückrunde jetzt schon drei Zähler mehr geholt als in der Vorrunde, was für größere Stabilität spricht, aber natürlich kein Trost ist.

Am Sonntag will sich Ruchheim gut präsentieren und sich bis zum Rundenende mit erhobenem Kopf aus der Liga verabschieden. „Nauwid ist ein guter Freund von mir, mit dem ich häufig im Austausch bin“, verrät De Simone. Die beiden kennen sich schon lange, denn als Amiri in der B-Junioren-Regionalliga für den LSC spielte, war De Simone sein Trainer. Für den heutigen Ruchheimer Coach ist es also auch eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Dabei werden die verletzten Dominik Schmitt, David Blarr und Petros Chorosis verletzt ausfallen, und Lorenzo Iaquinta ist in Urlaub.