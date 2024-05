Endlich hat der Ludwigshafener SC Fakten geschaffen. Nach dem ungefährdeten 3:0 (2:0)-Sieg gegen den abgestiegenen SV Ruchheim steht das Team von Trainer Nauwid Amiri als Meister der Bezirksliga und Aufsteiger in die Landesliga Ost fest.

Nach dem Abpfiff des souveränen Schiedsrichters Wilfried Emtmann aus Mannheim herrschte noch etwas Verunsicherung. Ein paar Spieler rissen die Arme nach oben, andere ließen sich mit dem Jubel noch Zeit. Kein Wunder, denn mit dem Sieg hatte der LSC zwar seinen Part erfüllt, aber Verfolger FG 08 Mutterstadt durfte die 30 Minuten später angepfiffen Begegnung in Queichhambach nicht gewinnen, sonst hätte sich die Meisterkür verschoben. „Mutterstadt liegt 1:3 zurück, und es nicht mehr lange zu spielen“, informierte Amiri. Der Zusatz „wir sind Meister, es sei denn, dort passiert noch ein Fußball-Wunder“, drückt seine Zuversicht aus.

Als in Queichhambach abgepfiffen war und die FG 1:4 verloren hatte, gibt es kein Halten mehr. Flugs werden die Meister-T-Shirts übergestreift, Bengalos entzündet, und das Bier fließt in Strömen. Dem Vernehmen nach soll der Titel ordentlich gefeiert werden. „Nach dem letzten Spiel zu Hause gegen Schaidt werden wir gemeinsam die Sau rauslassen“, verspricht der Coach. Die Meisterschaft bedeute ihm unglaublich viel, weil der Verein ihm am Herzen liege. „Ich bin ein junger Trainer, und der LSC hat mir vor eineinhalb Jahren die Chance gegeben, erste Erfahrungen zu sammeln. Das wird mir auf meinem weiteren Weg helfen“, erklärt Amiri.

Schnelle Führung

Befürchtungen seitens der Gastgeber, das Spiel könne ähnlich wie am Mittwoch in die Hose gehen, gab es nicht. Dafür sorgte schon das frühe 1:0. Eine Flanke von Mikail Terzi köpfte Bernd Bätz beim Klärungsversuch ins eigene Netz (5.). Es entwickelte sich in der Folge eine einseitige Partie, der jedoch jegliches Tempo fehlte, was zum Teil auch an den gestiegenen Temperaturen gelegen haben mag. Der LSC bestimmte das Geschehen, das sich fast ausschließlich in der Ruchheimer Hälfte bewegte. Zunächst erspielten sich die Einheimischen noch einige guten Chancen. Etwa für Dejan Vasic, der nach Flanke von Kapitän Peter Hildebrandt aus kurzer Entfernung an Torwart Joshua Geist scheiterte (14.) oder nochmals für Vasic, der Geist schon umspielt hatte, aber abgedrängt wurde (15.).

Nach dem besten Angriff über Vasic und Nicola Maillet traf Nicolas Lamberty den Pfosten, doch Daniele Marchitto erzielte im Nachsetzen das 2:0 (19.). „Es war mein erste Saisontor, das freut mich besonders“, sagte das 20-jährige Eigengewächs. Marchitto ist einer der wenigen Akteure aus dem Aufstiegsteam, der bleibt. „Ich habe immer nur für den LSC gespielt und überlegt, was ich mache. Ich bleibe, weil mir der Verein viel bedeutet und ich etwas zurückgeben will“, verdeutlicht der Verteidiger, der dieses Mal als Schienenspieler vor einer Dreierkette etwas offensiver agierte. Seine Haltung ist vorbildlich und selten in der heutigen Zeit.

In der zweiten Halbzeit setzte sich der nach dem 2:0 gebotene langweilige Sommerfußball fort. Höhepunkt war das 3:0 Arif Bugas (74.). Ruchheim wurde stärker, erarbeitete sich mehr Spielanteile, ohne aber Torgefahr auszustrahlen. „Es ist schwer, sich voll zu motivieren, wenn man schon abgestiegen ist. Nach der Pause haben wir uns besser verkauft“, sagt SVR-Trainer Stefano De Simone. Mit seiner Vermutung, dass der LSC mit den Gedanken beim Mutterstadt-Spiel gewesen sei, könnte er recht haben. „Nach guten 20 Minuten hat im letzten Drittel der finale Pass zu oft gefehlt“, betont Amiri. Aber das interessierte bei der Feier keinen mehr.