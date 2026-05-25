Der Ludwigshafener SC meistert den Abstiegs-Krimi mit einem 7:2-Heimerfolg gegen FV Freinsheim und behält im Fernduell mit FC Lustadt die Oberhand.

Die Lustädter, die ihre Aufgabe mit einem 4:1-Auswärtssieg beim BSC Oppau ebenfalls mehr als souverän lösten, müssen damit nach nur einer Saison wieder den Gang in die A-Klasse antreten. Der LSC kann sich derweil im Relegationsduell mit einem (noch unbekannten) Vertreter der Bezirksliga Rheinhessen noch den Klassenerhalt sichern.

Das Endspiel um den Klassenerhalt startet dabei traumhaft für den LSC. Amin Bouagaga schließt aus zentraler Position außerhalb des Sechzehners platziert ab. Freinsheim-Keeper Marvin Bonomo pariert zwar, doch Mohamed Toure verwertet den Abpraller und trifft mit der ersten Gelegenheit der Partie zum 1:0 für den LSC (4.).

Walu erhöht

LSC-Torhüter Simon Thieß spielt daraufhin einen viel zu kurz geratenen Ball auf Innenverteidiger Nico Seegert, den der FV Freinsheim abfängt und in die Mitte gibt, doch Kevin Kleins Abschluss in Richtung leeres Tor wird noch abgeblockt (9.). Der LSC spielt mit einem Chipball in die Tiefe Emmanuel Walu frei, der zuerst alleine vor dem FV-Keeper Marvin Bonomo scheitert, dann aber den Abpraller zum 2:0 einschieben kann (22.).

Schamil Kuduzov fängt dann einen Fehlpass von Amin Bouagaga in Richtung Torhüter für den FV Freinsheim ab und gibt weiter zu Thorsten Boller, dessen Abschluss LSC-Schlussmann Thieß jedoch parieren kann (24.). Nach einer halben Stunde bringt den Ludwigshafenern dann ein Freistoß das 3:0. Ex-Mannheimer Nico Seegert bringt den Ball fest und scharf zentral auf das Tor, sodass Torhüter Marvin Bonomo den Ball nur prallen lassen kann. Mohamed Toure schaltet im Anschluss am schnellsten und schiebt den Abpraller ein.

Freinsheim trifft durch Kevin Klein (36.), Schiedsrichter Stephan Burkhardt entscheidet jedoch auf abseits. Infolge einer flachen Hereingabe von Nico Schrodt trifft Leon-Luca Krampez in der Nachspielzeit zum 4:0. Nachdem ein Abschluss von Hannes Weibel noch in letzter Not pariert werden kann, trifft dieser ebenfalls per Abpraller und verkürzt für die Gäste.

Klein verkürzt

Doch der LSC stellt noch vor der Pause per Konter den alten Abstand wieder her – durch eine erneute Koproduktion: Nico Schrodt auf Leon-Luca Krampez. Der Unparteiische ließ nach einer Verletzung von LSC-Akteur Emmanuel Walu über 15 Minuten nachspielen. Der zweite Abschnitt startet direkt mit dem nächsten Treffer: Hannes Weibel scheitert erst noch freistehend am LSC-Keeper Thieß, doch Kevin Klein trifft dann doch noch zum 2:5 (52.).

Der FV Freinsheim zeigt im Anschluss, dass sie das Spiel keinesfalls aufgegeben haben. Ein Abschluss von Kevin Klein wird in letzter Not geblockt (53.) und ein Abschluss nach einer Ecke wird vom LSC auf der Linie geklärt (57.). Zudem setzt Hannes Weibel kurz vor Schluss einen Freistoß an die Latte (83.).

Doch der LSC ist an diesem Tag eine Nummer zu groß und setzt offensiv ebenfalls Nadelstiche: Santiago Valente trifft aus der Distanz flach in das linke Eck (64.). Filip Pedljo trifft für den LSC die Latte, ehe Santiago Valente mit seinem zweiten Treffer nach einem starken Solo in das obere rechte Eck zum 7:2-Endstand trifft (79.). Weitere hochklassige Gelegenheiten lässt der LSC zudem ungenutzt.

LSC-Torwarttrainer Andreas Skubin sprach im Anschluss von einem hochverdienten Sieg. „Wir sind durch das frühe Tor denkbar günstig in die Partie gestartet und haben im Laufe des Spiels keine Gefahr zugelassen, wir hatten 90 Minuten die Kontrolle“, so der Torwarttrainer. „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf wider. Wir haben den Gegner eingeladen und haben aus den vielen guten Chancen, die wir selbst hatten, kein Kapital geschlagen. Am letzten Spieltag kann alles passieren und es ist leider genau das eingetreten, was ich mir nicht gewünscht habe, dass wir verdient und deutlich verloren haben“, sagte der Freinsheim-Coach Christian Schäfer nach der Partie.