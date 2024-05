Seit Sonntag ist klar, die FG 08 Mutterstadt ist der Tabellenplatz zwei in der Bezirksliga nicht mehr zu nehmen. Jetzt laufen die Planungen für den Saisonabschluss an.

Anruf am Sonntagabend bei Volker Reithermann, dem Spielleiter der FG 08 Mutterstadt. „Wir sind in der Relegation“, platzt es aus Reithermann heraus. Freude und auch Stolz schwingen in der Stimme des langjährigen FG-Funktionärs mit. Nach dem dritten Platz in der vorigen Runde hat sich das Team noch einmal gesteigert. Schon jetzt hat die FG mit 72 Punkten fünf Zähler mehr auf dem Konto als in der Runde 2022/23, obwohl noch drei Begegnungen ausstehen. Außerdem haben die Nullachter mehr Treffer erzielt und müssten noch 15 Gegentore einstecken, um den Vorjahreswert zu erreichen. Verbesserung in allen Bereichen.

„Nach der starken letzten Spielzeit war das nicht unbedingt zu erwarten. Wir sind stolz auf die Leistung der Mannschaft“, sagt Coach Marco Malizia, der mit Spielertrainer Kevin Selzer ein gleichberechtigtes Duo bildet, das sich gut versteht, ideal ergänzt und eine ähnliche Auffassung von Fußball hat. „Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, beispielsweise im Aufbauspiel aus der Viererkette. Und wir sind reifer geworden“, erklärt Selzer. Das schließt aber nicht aus, dass es auch mal schwierige Partien gibt, die aber trotzdem gewonnen werden, auch wenn sie dann in die Rubrik „Arbeitssieg“ fallen.

Selzers sechstes Saisontor

So wie am Sonntag das mühsame 2:1 gegen den FV Dudenhofen II. „Weil sechs Spieler zum Junggesellenabschied unseres Innenverteidigers Vittorio Parrotta in Mailand waren und wir etliche Verletzte hatten, haben wir fast nur Akteure aus der A-Jugend auf der Bank gehabt“, verdeutlicht Malizia. Dazu standen Jamie Barber, Felix Kuhn und Maximilian Weindel, die nach der Winterpause eher weniger zum Einsatz kamen, in der Startformation und erledigten ihre Aufgabe prima. Weindel erzielte zudem das Führungstor. Den Siegtreffer markiert Selzer, mal wieder mit einem direkt verwandelten Freistoß. „Den Ball habe ich optimal getroffen. Es war ein schönes Tor“, freut sich der ehemalige Oberligaspieler. Es war sein sechster Saisontreffer.

Apropos Tore. Die hat der dynamische und schnelle David Schinnerer (27) regelmäßig erzielte. Bislang gelangen ihm in 57 Bezirksligaspielen 26 Treffer für Mutterstadt. Dabei kam er nur achtmal von der Bank, was einer Startelfquote von 86 Prozent entspricht. Doch der wuchtige Angreifer verlässt den Verein und schließt sich dem ASV Fußgönheim an. „Er hat auf dem Platz eine gute Einstellung und kann eine Abwehr aufreißen. Wir müssen seinen Weggang schnell abhaken und Ersatz finden, was im Mai schwierig ist“, erläutert Malizia. Kevin Kaspar (24), den die FG schon als Neuverpflichtung vorgestellt hat, zieht es trotz Zusage ebenfalls nach Fußgönheim.

Planungen für Aufstiegsspiele

Nachdem den Mutterstadtern die Vizemeisterschaft nicht mehr zu nehmen ist, geht der Blick nach vorne. Mögliche Gegner aus der Bezirksliga Rheinhessen sind Fortuna Mombach, SV Horchheim und FSV Nieder-Olm. „Wir klären in dieser Woche ab, wer wen wann beobachtet“, informiert Selzer. Die Aufstiegsspiele sind für Mittwoch, 29. Mai, und Sonntag, 2. Juni, vorgesehen. Es zählt nur die Punktewertung, kein Torverhältnis. Bei Punktgleichheit gibt es ein drittes Spiel auf neutralem Platz. Die Planung bei den Schwarz-Weißen war weitsichtig: Der gemeinsame Saisonabschluss auf Mallorca ist so terminiert, dass die Relegation abgeschlossen ist.

Ob es ein Vorteil ist, das zweite Aufstiegsspiel zu Hause austragen zu können? „Das spielt keine Rolle. Ich war mit meinem früheren Verein Edigheim zweimal in der Relegation, jeweils mit dem ersten Spiel auf eigenem Platz. Einmal hat es mit dem Aufstieg geklappt, einmal nicht“, misst Malizia dem keine Bedeutung bei. War die FG im Saisonverlauf noch defensiv mit der Formulierung von Zielen umgegangen, ist es jetzt klar, dass der Landesliga-Aufstieg angestrebt wird. Es wäre nach 2007 der zweite für den Klub. Trainer damals: Der heutige Sportliche Leiter Frank Hettrich. Zwei Jahre war Mutterstadt Landesligist.