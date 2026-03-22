Ein Hattrick entscheidet das Bezirksliga-Lokalderby zwischen dem Ludwigshafener SC und dem SV Südwest Ludwigshafen. Warum dennoch beide Trainer zufrieden sind.

Der SV Südwest Ludwigshafen marschiert unbeirrt weiter. Im Duell beim Ludwigshafener SC setzte es einen ungefährdeten 4:1(3:0)-Erfolg. Julien Jubin reichen zehn Minuten, um die Partie mit einem lupenreinen Hattrick zu entscheiden.

Die Gäste treten dabei von Beginn an dominant auf, haben viel Ballbesitz und machen das Spiel. Eingangs lässt die Elf von Trainer Ediz Sari jedoch die Durchschlagskraft vermissen und wird nur selten zwingend. Der LSC agiert dagegen extrem abwartend, schafft es aber dennoch, gelegentlich offensive Akzente zu setzen. Eine erste Flanke von Mohammad Said (5.) bringt noch keine Torgefahr, Tazo Yeboah kommt im Anschluss jedoch zur ersten Torchance für die Gastgeber (9.). Nach einem Konter verfehlt er das Tor aus aussichtsreicher Position knapp. Daraufhin steigert sich der SV Südwest und schafft es, die optische Überlegenheit zunehmend in Toraktionen umzumünzen. Aymen Ghandour scheitert nach einem Chipball in die Tiefe freistehend vor dem an diesem Tag stark aufspielenden LSC-Torhüter Simon Thieß (13.). Ein Volley vom rechten Strafraumrand zwingt den LSC-Akteur erneut zur Glanztat (17.). Auch eine Ecke bringt für Südwest Ludwigshafen keine Gefahr, allerdings wird der Ball noch mal scharf gemacht und Julien Jubin trifft mit der Hacke sehenswert zur verdienten Führung (21.). Nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld sorgt Julien Jubin, der in Stürmermanier unbedrängt vor dem Torhüter zum 2:0 verwandelt, dann für den Doppelschlag. Die Gäste reihen Gelegenheit an Gelegenheit und werden in dieser Phase sichtlich stärker. LSC-Schlussmann Simon Thieß pariert aus kurzer Distanz erneut überragend, Julien Jubin schaltet jedoch einmal mehr am schnellsten und schiebt den Abpraller in das leere Tor hinein (33.). Mit dem Halbzeitpfiff verfehlt Niko Pavic aus der Distanz das Tor nur knapp. Für den LSC verhindert der Torwart nach einer ordentlichen Anfangsphase vorerst Schlimmeres.

LSC lässt sich nicht unterkriegen

Im zweiten Abschnitt beginnt der Ludwigshafener SC erneut stark. Tazo Yeboah hat die Riesenchance auf das 1:3, Marvin Gebhard pariert großartig für den SV Südwest. In der 65. Minute ist der LSC-Stürmer erfolgreich. Yeboah umkurvt den Südwest-Torhüter und verkürzt. Der Liga-Primus hat jedoch die passende Antwort parat. Aymen Ghandour schweißt den Ball aus der Distanz perfekt in den oberen rechten Winkel. Ein absolutes Traumtor, das dem LSC, der deutlich aktiver agierte und mehr mitspielte, den Zahn zog. Anschließend scheitert Mustafa Arikan am LSC-Torwart. Der Ball prallt vom Torhüter erneut an den Südwest-Stürmer und von dort an die Latte – ein Slapstick-Ball ohne Folgen für den LSC. Der Spitzenreiter lässt keine Gefahr mehr aufkommen.

„Das war bereits der 15. Liga-Sieg in Folge. Ich bin total stolz, was diese Mannschaft seit zwei Jahren leistet“, freut sich Südwest-Coach Ediz Sari. „Wir haben in der ersten Halbzeit wirklich gut gespielt und alles gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Aber im zweiten Abschnitt hat die Gier gefehlt, wir hätten noch nachlegen müssen. Ansonsten kann so ein Spiel auch kippen“, kritisiert er mit Verweis auf seine lange Erfahrung als Trainer.

Auch LSC-Trainer John Antuna zeigt sich zufrieden: „Ich bin stolz, dass wir unter den schwierigen personellen Bedingungen uns nicht haben abschießen lassen. Das stand in der ersten Halbzeit phasenweise auf der Kippe. Das ist aber nicht passiert, wir hatten unsere Chancen. Südwest war deutlich besser, aber es war keinesfalls ein Spiel in nur eine Richtung“, ordnet er die Partie ein.