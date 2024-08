Nach Jahren in unteren Klassen wittert der TuS Altrip seine Aufstiegschance: Am Sonntag treffen die Altriper Spieler in der Fußball-Bezirksliga auf den TuS Dirmstein. Beide Trainer sehen ihre Mannschaften vorbereitet – dem Zufall wollen sie dennoch nichts überlassen.

In der Fußball-Bezirksliga kommt es am Sonntag, 15 Uhr, wenn der TuS Altrip den TuS Dirmstein empfängt, zu einem Aufsteigerduell. Beide Teams wurden in ihren A-Klasse-Staffeln souverän