Der BSC Oppau hat sich in letzter Minute den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga gesichert. Was das Team von Spielertrainer André Werz mit dem FC Augsburg gemeinsam hat.

Der BSC Oppau ist quasi der FC Augsburg der Fußball-Bezirksliga. Jahr für Jahr als heißer Abstiegskandidat gehandelt, haben die Gelb-Schwarzen wie der FCA immer den Klassenverbleib geschafft.