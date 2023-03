Mit einem Wochenende voller Musik startet die protestantische Bezirkskantorei Ludwigshafen in den April. Im Mittelpunkt steht das Passionsoratorium „The Crucifixion“ („Die Kreuzigung“) des englischen Komponisten John Stainer (1840-1901). In Ludwigshafen erklingt es an zwei Tagen: zunächst in Auszügen, dann als Gesamtwerk.

Die Teilaufführung findet in der Reihe „Wort und Musik“ am Samstag, 1. April, 18 Uhr, in der Lukaskirche in Süd (Kurfürstenstraße 46) statt. Die Liturgie gestaltet Pfarrerin Barbara Schipper. An der Ott-Orgel ist Karolina Juodelyte aus Berlin zu hören. Die Gesamtaufführung folgt am Sonntag, 2. April, 17 Uhr, in der Friedenskirche in Friesenheim (Leuschnerstraße 56).

Neben Organistin Karolina Juodelyte wirken Reinaldo Dopp (Tenor) und Thomas Herberich (Bass) mit. Musikalische Die Gesamtleitung hat Bezirkskantor Tobias Martin. Der Eintritt ist frei, Spenden für die kirchenmusikalische Arbeit im Kirchenbezirk sind erbeten.