Mit einer Stromstoßpistole (Taser) hat die Polizei am Dienstagabend einen 37-Jährigen in Mundenheim außer Gefecht gesetzt. Laut Polizeibericht war der alkoholisierte Mann mit seiner Lebensgefährtin in Streit geraten. Nachbarn hörten die lautstarke Auseinandersetzung und alarmierten die Polizei. Als eine Streife an der Wohnungstür klingelte, öffnete der 37-Jährige, wollte die Beamten aber nicht einlassen. Die Streife wollte den Mann festnehmen. Dagegen wehrte sich der 37-Jährige. Daraufhin setzten die Polizisten den Taser ein, um den Mann zu überwältigen. Er wurde zu einer Polizeidienstelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Nacht verbrachte der Mann im Polizeigewahrsam. Bei dem Einsatz wurden nach Polizeiangaben keine Personen verletzt.