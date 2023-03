Ein 45-Jähriger hat der Polizei am Mittwoch gegen 23.40 Uhr gemeldet, dass er mit einem Messer verletzt worden ist und sich noch weitere Personen vor der Wohnung befinden, die ihn bedrohen. Die Wohnung in der Kaiser-Wilhelm-Straße (Innenstadt) wurde umgehend von mehreren Streifen angefahren. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zwischen dem 45-Jährigen und einem 36-Jährigen zu einem Handgemenge gekommen war, in dessen Verlauf der 45-Jährige leicht verletzt wurde. Ursächlich für die Auseinandersetzung dürften Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein.