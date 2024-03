Eine einheitliche Bezahlkarte soll es für Asylsuchende geben. Wann? Das ist noch offen. Der Rhein-Pfalz-Kreis will so lange, bis sich die Ampel im Bund oder die Landesregierung geeinigt hat, nicht warten und wird in dieser Angelegenheit offenbar zum Vorreiter in Rheinland-Pfalz. Schon im April könnten die ersten Bezahlkarten an Flüchtlinge, die im Kreis ankommen, verteilt werden. Der Landrat, Clemens Körner (CDU), sieht den Rhein-Pfalz-Kreis damit als „Versuchskaninchen“ für weitere Kommunen, die solch eine Karte einführen wollen. „Wenn wir bei so etwas vorangehen, tragen wir mit unseren Erfahrungen, positiven wie negativen, auch dazu bei, das flächendeckende System besser zu machen. Fehler, die bei uns möglicherweise passieren, müssen nicht noch mal gemacht werden“, sagt er.

