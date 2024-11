Ein Einbrecher wurde am Dienstag gegen 23.30 Uhr von der Bewohnerin einer Wohnung in der Rheinhorststraße ( Oggersheim), in die er gerade durch ein geöffnetes Fenster einsteigen wollte, überrascht. Wie die Polizei meldet, wurde die Frau, die schon geschlafen hatte, durch die Geräusche geweckt. Als der Täter die Bewohnerin erblickte, ergriff er die Flucht. Der von ihm verursachte Schaden am Fenster beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der Mann soll dunkel gekleidet gewesen sein. Wer Angaben zur Tat oder zum Einbrecher machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 0621 963-24250, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.