Der Agnes-Miegel-Weg in Rheingönheim soll nicht umbenannt werden – zumindest, wenn es nach dem Ortsbeirat und den Anwohnern der Straße geht. Stattdessen soll ein erklärendes Schild angebracht werden.

Im Rheingönheimer Neubaugebiet Neubruch ist eine Reihe von Straßen nach deutschen Künstlerinnen benannt. Neben einer Käthe-Kollwitz-Allee oder Ricarda-Huch-Straße gibt es auch einen Agnes-Miegel-Weg. Wegen ihrer Nähe zum Nationalsozialismus ist der Name dieser Schriftstellerin in den vergangenen Jahren bereits aus Straßennamen und Bezeichnungen in vielen deutschen Städten verschwunden. Ob der Agnes-Miegel-Weg auch in Rheingönheim umbenannt werden soll, darüber diskutierte jüngst der Ortsbeirat.

Der Name einer Faschistin als Straßenname sei unerträglich, meinte Julia Appel. Die SPD wolle jedoch für eine Umbenennung in jedem Fall die Bürger einbeziehen, sagte sie. Wie Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU) berichtete, seien die Anwohner der Straße befragt worden. Keiner habe einen neuen Namen gewollt. Ein Teil sei für einen Erklärungszusatz gewesen.

Erklärender Text soll kommen

Einig waren sich alle Ortsbeiräte darin, dass der Bürgerwille respektiert werden soll. Als Minimallösung, der auch die SPD zugestimmt hat, soll zum Straßenschild nun ein kurzer, erklärender Text hinzugefügt werden. Der Ortsbeirat wünscht sich, dass der von der Stadtverwaltung vorgesehene Textentwurf dem Gremium zuvor noch einmal vorgestellt wird.