Weil ein 25-Jähriger am Sonntag gegen 21.30 Uhr in einer Bar in der Maudacher Straße (Mundenheim) nicht bedient wurde, sprühte er der Bedienung Reizgas ins Gesicht. Wie die Polizei berichtet, hatte die Mitarbeiterin des Lokals die Bewirtung verweigert, weil gegen den Mann ein Hausverbot bestand. Von dem Reizgas wurde ein weiterer Gast getroffen. Die Bedienung und der Kunde klagten danach über Beschwerden im Bereich der Augen und Atemwege. Der 25-Jährige floh nach der Attacke. Die verständigten Polizeibeamten griffen den Mann in der Nähe auf. Der Täter war alkoholisiert. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.