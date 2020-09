Das Kulturbüro der Stadt möchte das Theaterspiel an Schulen und Freizeiteinrichtungen trotz der Corona-Pandemie unterstützen und bietet daher wieder ein Schultheatercamp an. Bewerbungen dafür sind ab sofort unter www.ludwigshafen.de/lebenswert/kulturbuero und dort unter dem Stichwort Schultheatercamp bis 21. September möglich. Gruppen, die von Oktober bis Februar am Camp teilnehmen, werden laut Stadt von einem professionellen Theaterschaffenden künstlerisch begleitet und erhalten so Impulse für die eigene Produktion. Der Höhepunkt und zugleich Abschluss des Schultheatercamps ist ein dreitägiges Festival vom 10. bis 12. Februar im Kulturzentrum Das Haus. Dort können alle ihre eigenes Theaterstück vor Publikum präsentieren. Außerdem ermöglicht das Festival den Austausch untereinander. Wie genau das Festival veranstaltet wird, hängt laut Stadt von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Der Schutz der Gesundheit aller Teilnehmer habe dabei Vorrang.