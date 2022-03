Dass aus einem Schotter- ein pflegeleichtes Blumenbeet werden kann, wollen die BUND-Kreisgruppe Ludwigshafen und die Initiative Lokale Agenda 21 auch dieses Jahr beweisen. Es werden Bewerber gesucht.

Wer ein maximal zehn Quadratmeter großes Schotterbeet hat, das von der Straße gut einsehbar ist, kann sich für die kostenlose Aktion bewerben. „Wie inzwischen viele wissen, ist die Luft über dem Schotter um einige Grade wärmer, als zum Beispiel über einer Wiese, und die Insekten finden im Schotter keine Nahrung“, nennen die Initiatoren Nachteile der trostlosen Beetgestaltung. Und weniger Insekten würden auch weniger Vögel bedeuten. Deshalb möchten der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und die Initiative Lokale Agenda (Ila) wieder eine Schotterfläche bepflanzen. Im vergangenen Jahr waren sie dazu bei einer Familie in Oggersheim zu Gast. Bei mehreren Bewerbern wählen BUND und Ila eigenen Angaben zufolge das ökologisch sinnvollste Areal aus. Umbaumaßnahmen seien nicht vorgesehen, bewerben dürfen sich Privatpersonen, die mit einem Hinweisschild zur Aktion im Beet einverstanden sind. Wer sich im vergangenen Jahr bereits beworben hatte, ist automatisch in der Auswahl dabei. Bepflanzt werden soll voraussichtlich am 7. Mai.

Noch Fragen?



Bewerbungen mit Bild des Schotterbeetes können bis zum 15. April an ludwigshafen@bund-rlp.de geschickt werden.