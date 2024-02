Ab sofort können sich Sportvereine, Schulen, Einrichtungen, Sport- und Bewegungsanbieter, Institutionen und Initiativen für die Bewegungstage der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ vom 14. bis 16. Juni anmelden. Auch in diesem Jahr soll mit vielen kostenfreien Mitmachangeboten in ganz Rheinland-Pfalz den Menschen die Freude am Sport und an der Bewegung vermittelt werden: ob Yoga, Joggingrunde im Park, Handball, Ergometer-Rudern, Inlineskating, Radtour oder Tanzen. Die Landesinitiative möchte damit zahlreiche Menschen erreichen. In Ludwigshafen können die Angebote dezentral am jeweiligen Standort des Vereins, der Schule, der Einrichtung (14. bis 16. Juni) oder zentral am 15. Juni von 10 bis 15 Uhr als großes Sport- und Bewegungsfest im Sportpark am Südwest-Stadion absolviert werden.

Teilnehmern bieten die Bewegungstage die Möglichkeit, sich zu präsentieren, sich mit anderen Einrichtungen zu vernetzen und darüber hinaus für neue Mitglieder zu werben. Rückfragen beantwortet Saskia Helfenfinger-Jeck, Bewegungsmanagerin für Ludwigshafen, per E-Mail an s.helfenfinger-jeck@lsbrlp.de, Anmeldeformulare gibt’s im Netz unter www.land-in-bewegung.rlp.de.