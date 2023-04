Die Anmeldephase zu den landesweiten Bewegungstagen vom 7. bis 9. Juli hat begonnen. Ob Bogenschießen, Yoga, Tai Chi, Sportabzeichen, Beach-Soccer, Big Family Games oder Wikingerschach – alle interessierten Institutionen, Vereine, Organisationen, Sportanbieter, Schulen und Kitas können ab sofort ihre Sport- und Bewegungsangebote ganz einfach über das Online-Formular der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ melden. Nach der Anmeldung erhalten alle teilnehmenden Anbieter ein Willkommenspaket.

Kostenfreie Mitmachangebote

Auch in diesem Jahr soll mit vielen kostenfreien Mitmachangeboten in ganz Rheinland-Pfalz den Menschen die Freude an der Bewegung vermittelt werden. In Ludwigshafen wird es wie bereits 2022 die Möglichkeit geben, das Sport- und Bewegungsangebot am Samstag, 8. Juli, zentral im Sportpark am Südwest-Stadion oder direkt im Stadion anzubieten. Von 10 bis 15 Uhr soll an diesem Tag das Gelände in eine große Sport- und Bewegungsarena verwandelt werden. Das Mitmachangebot kann auch auf anderen Flächen oder in Hallen vom 7. bis 9. Juli stattfinden. Infos zu den rheinland-pfälzischen Bewegungstagen erteilt Saskia Helfenfinger-Jeck, Bewegungsmanagerin der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ für die Stadt Ludwigshafen, E-Mail an s.helfenfinger-jeck@lsbrlp.de. Online-Formular zur Anmeldung des Sport- und Bewegungsangebots: https://land-in-bewegung.rlp.de/.rhp/.