Nach der erfolgreichen Veranstaltung im Vorjahr mit über 26.000 jungen Teilnehmern aus rund 360 Institutionen ruft die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ mit ihrer Partnerorganisation „The Daily Mile“ für 22. September zum zweiten landesweiten Bewegungsaktionstag für Kitas und Schulen auf. Eingeladen sind alle rheinland-pfälzischen Kitas, Grund- und Förderschulen. Kinder sollen an diesem Tag eine Meile (1,6 Kilometer) laufen oder 15 Minuten in Bewegung sein. Die Institutionen sind frei in der Einbindung der 15-minütigen Bewegungseinheit. Diese kann beispielsweise in einer Pause stattfinden oder als kurze bewegte Erholung in einer Unterrichtsstunde. Unter allen teilnehmenden Institutionen wird eine Schule oder Kita ausgelost, die am Aktionstag vom Maskottchen von „The Daily Mile“ besucht wird und die Kinder mit kleinen Geschenken überrascht.

Zertifikat für alle

Zudem erhalten alle Kinder ein Teilnahme-Zertifikat sowie ein „Bewegungsarmband“ zur Motivation, in Bewegung zu bleiben. Zeitgleich zum Bewegungsaktionstag finden unter dem Motto „Gemeinsam stark!“ die diesjährigen Special Olympics Landesspiele vom 20. bis 22. September in Koblenz statt, deren Partner die Initiative „Land in Bewegung“ ist. So soll der 22. September ein gemeinsamer Tag der Bewegung sein. Die Anmeldephase für Kitas und Schulen läuft bis 8. September. Weitere Infos im Netz unter www.land-in-bewegung.rlp.de/de/bewegungsaktionstag-kitas-schulen.