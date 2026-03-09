Hüpfen, balancieren, tanzen: Die Aktion Libino lädt Kinder in Ludwigshafen zu mehr Bewegung im Alltag ein – ohne Leistungsdruck.

Mehr Bewegung im Alltag und spielerische Motivation: Mit der Bewegungsaktion Libino sind Schulen, Kindertagesstätten und Familien in Ludwigshafen eingeladen, Kinder zu mehr körperlicher Aktivität zu animieren. Das geht aus einer Pressemitteilung zur Aktion hervor.

Die Idee zu Libino entstand in Ludwigshafen und wird im Rahmen der Landesinitiative „ Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ umgesetzt, heißt es in der Mitteilung. Im Mittelpunkt steht das Maskottchen Libino, das Kinder dazu ermutigen soll, sich auszuprobieren, Neues zu entdecken und aktiv zu sein. Herzstück des Konzepts ist der Libino-Pass. Darin finden sich alltagstaugliche Bewegungsaufgaben wie Hüpfen, Balancieren, Tanzen, Spazierengehen oder gemeinsames Ballspielen. Für jede erledigte Aufgabe sammeln die Kinder Abenteuerpunkte und steigen spielerisch vom Libino-Lehrling über den Libino-Abenteurer bis zum Libino-Helden auf, so die Initiatoren.

Das Konzept ist laut Pressemitteilung inklusiv und niedrigschwellig angelegt. Die Aufgaben sind einfach gestaltet und können individuell angepasst werden, sodass Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten teilnehmen können. Ziel sei es, Freude an Bewegung ohne Leistungsdruck zu vermitteln. Schulen und Kitas können Libino in den Alltag integrieren, etwa im Unterricht, in Bewegungszeiten oder bei Projekttagen. Zugleich richtet sich die Aktion auch an Eltern und Familien, die ihre Kinder im Alltag unterstützen und gemeinsam aktiv werden können. Wer mindestens zehn Aufgaben absolviert hat, kann den ausgefüllten Libino-Pass einsenden und erhält eine Urkunde zum Ausdrucken. Zudem werden unter allen teilnehmenden Kindern Preise verlost. Einsendeschluss ist Freitag, 30. Mai.

Libino-Pässe für Schulen und Kitas können per E-Mail an s.helfenfinger-jeck@lsbrlp.de angefordert werden. Weitere Informationen stehen online unter www.land-in-bewegung.rlp.de bereit.