Sie schnüren die Schlittschuhe, schwingen das Tanzbein, spielen Flag-Football, sprinten um die Wette oder malen Bewegungssteine: Für viele Ludwigshafener Schüler wird der Advent sportlich und bewegt. Ab sofort bis zum 18. Dezember ruft die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ gemeinsam mit dem Landessportbund und den regionalen Sportbünden die Aktion „Bewegter Advent – Verein(t) in der Schule“ innerhalb der Mitgliederkampagne „Comeback der Bewegung“ aus. Alle rheinland-pfälzischen Sportvereine haben dabei die Möglichkeit, ihr Angebot in den Schulen zu präsentieren und Schüler aktiv in Bewegung zu bringen.

Dabei sollen beide Seiten profitieren: Sportvereine können so für sich werben und neue Mitglieder gewinnen. Gleichzeitig werden die Kinder nach der langen Corona-Pause wieder in Bewegung gebracht und lernen neue Sportarten kennen. Für die Aktion haben sich die teilnehmenden Vereine aus der Stadt mit ihren Übungsleitern einiges einfallen lassen. Mit einem auf die jeweilige Schule zugeschnittenen Programm wollen sie Lust auf Sport und Bewegung machen.

Die Schulen und die Vereine



Folgende Schulen beteiligen sich an der Aktion: Schillerschule Oggersheim, Karl-Kreuter-Grundschule, SFL Schloss-Schule, BBS Wirtschaft II, Albert-Schweitzer-Grundschule, Grundschule Rupprechtschule, Schillerschule Mundenheim.

Als Vereine am Start sind: 1. FFC, ABC, ERCL Ludwigshafen, Lauf-Club, Ruderverein 1878, SV Pfingstweide mit dem American Football Kids Projekt „Titans Ludwigshafen“, TFC, TG Oggersheim, Tanzzentrum, TSG Friesenheim.

Weitere Informationen im Netz unter https://www.lsb-rlp.de/bewegter-Advent.