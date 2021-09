Neue Energie statt „Schnitzelkoma“ und Leistungstief: Das verspricht die Veranstaltungsreihe „Bewegte Mittagspause“, die am 9. September, 12.15 Uhr, an den Treppen am Platz der Deutschen Einheit startet.

Acht Wochen lang bieten ausgebildete Trainer die kostenfreien Sport- und Bewegungsangebote für jedermann direkt vor der Rhein-Galerie an – etwa Aerobic, Yoga oder auch Zumba. Zum Auftakt wird Eva Weile, Inhaberin der gleichnamigen Tanzschule Weile, gemeinsam mit den Teilnehmern aktiv. „Die ’Bewegte Mittagspause’ ist wirklich ein Angebot, das sich an alle richtet“, betont Oberbürgermeisterin und Sportdezernentin Jutta Steinruck (SPD), die selbst im vergangenen Jahr mit von der Partie war.

20 Minuten Bewegung

Die Veranstaltungsreihe will die Möglichkeit bieten, in den Arbeitsalltag integriert 20 Minuten in „normaler“ Kleidung ohne zu schwitzen mit Blick auf den Rhein und die Rhein-Galerie zu sporteln und damit etwas für sich und sein Wohlbefinden zu tun, heißt es in einer Presseerklärung. Die „Bewegte Mittagspause“ findet bereits zum zweiten Mal statt. Initiiert wird sie vom Ludwigshafener Sportverband in Kooperation mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“, unterstützt von der Stadt Ludwigshafen sowie der BKK Pfalz und der Rhein-Galerie. Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt. Ausgewichen wird in diesem Fall in die Rhein-Galerie (gegenüber Drogeriemarkt Müller). Das Angebot „Bewegte Mittagspause“ beginnt am 9. September und endet am 28. Oktober.