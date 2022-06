In die Mittagspause kommt wieder Bewegung: Der Ludwigshafener Sportverband gibt mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ an acht aufeinanderfolgenden Donnerstagen die Devise aus: „Raus aus dem Büro, Jackett aus und gemeinsam sporteln!“ Am Donnerstag war der Auftakt: 20 Minuten wurde auf den Treppen am Platz der Deutschen Einheit Schwung in müde Glieder gebracht. „Unser Arbeitsleben ist geprägt von langem Sitzen und wenig Bewegung.

Die Folgen sind bekannt: chronische Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- oder Muskel-Skeletterkrankungen“, erklärt Saskia Helfenfinger-Jeck, Bewegungsmanagerin der Initiative. Neben ihr gestalten eine Tanzschule und Anna Pec-Schmitt, Bewegungsmanagerin für den Rhein-Pfalz-Kreis, Einheiten. Unterstützt wird die Aktion von der BKK Pfalz und der Rhein-Galerie, rechts im Bild Centermanager Patrick Steidl. Die Teilnahme ist kostenfrei und in Alltagskleidung möglich.