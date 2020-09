Nach der fünften Runde endet für die „Bewegte Mittagspause“ am Donnerstag die erste Saison. Das Angebot ist auf gute Resonanz gestoßen. Zum Abschluss kommt hoher Besuch. Bisher haben etliche Ludwigshafener Arbeitnehmer immer donnerstags auf dem Ludwigsplatz für 30 Minuten geturnt, und so in ihrer Mittagspause dafür gesorgt, dass Körper und Geist erfrischt werden. Für den Jahresabschluss wechselt der Ludwigshafener Sportverband als Veranstalter der Reihe an die Rhein-Galerie: Auf dem Platz der Deutschen Einheit (bei Regen im Einkaufszentrum) soll nicht nur die fünfte Runde der „Bewegten Mittagspause“ stattfinden, sondern dann fällt auch der Startschuss für die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“. Gesportelt wird wieder von 12.15 bis 12.45 Uhr.

Um die Landesinitiative auf einen guten Weg zu bringen, hat sich hoher Besuch angesagt. Miriam Welte, Olympiasiegerin, Welt-, Europa- und 21-fache Deutsche Meisterin im Bahnradsport, wird sich ebenso unter die Mittagspausen-Sportler mischen wie der für den Sport zuständige Staatssekretär im Innenministerium, Randolf Stich (SPD). Allerdings klappt es nicht mit dem zunächst angekündigten Besuch von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Bei ihr verhindert ein kurzfristiger Termin die sportliche Mittagspause am Rheinufer. Rudi Jacob und Armin Kuhn vom ABC Ludwigshafen werden die 30-minütige Einheit am Donnerstag gestalten. Da die „Bewegte Mittagspause“ mit jeweils rund 25 Teilnehmern bisher ein Erfolg war, soll es das Angebot auch im Jahr 2021 geben, kündigt der Sportverband an. 50 Sportler können am Donnerstag mitmachen – die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen müssen bis Mittwoch auf der Seite www.ludwigshafener-sportverband.de vorliegen.