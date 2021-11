Die Bewegte Mittagspause zieht um ins Warme: Ab Donnerstag, 4. November, wird in der Rhein-Galerie gesportelt: Aerobic, Yoga, Balance oder Zumba. Die Bewegte Mittagspause ist ein Format des Ludwigshafener Sportverbands in Kooperation mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“, unterstützt von der Stadt und präsentiert von der BKK Pfalz und der Rhein-Galerie. Sie geht ins zweite Jahr.

Kostenfrei für Jedermann

Übungsleiter aus Ludwigshafener Sportvereinen bieten noch bis 23. Dezember, donnerstags, 12.15 Uhr, kostenfreie Sport- und Bewegungsangebote für Jedermann an. Eva Weile, Inhaberin der Tanzschule Weile, wird zum Auftakt gemeinsam mit den Teilnehmern sporteln. Die Reihe bietet die Möglichkeit, in den Arbeitsalltag integriert 20 Minuten in „normaler“ Kleidung ohne zu schwitzen zu sporteln und damit etwas für sich und sein Wohlbefinden zu tun.

Seit September wurde an den Treppen vor der Rhein-Galerie trainiert, witterungsbedingt weichen die Teilnehmer jetzt ins erste Obergeschoss der Rhein-Galerie (neben Happy Donazz, gegenüber Müller Drogeriemarkt) aus. Am 23. Dezember wartet ein Weihnachtsspecial mit Überraschungen auf die Sportler. Die jeweils geltende Corona-Schutzverordnung ist einzuhalten.

Im Netz

www.ludwigshafener-sportverband.de