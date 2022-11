Mit einer bewegenden Trauerfeier haben sich am Mittwoch rund 300 Angehörige, Freunde und Nachbarn auf dem Hauptfriedhof von den beiden Opfern der Bluttat vom 18. Oktober in Oggersheim verabschiedet. Auch das Opfer, das die Messerattacke an einem zweiten Tatort schwer verletzt überlebt hat, hatte die Kraft gefunden zu kommen.

„Jonas und Sascha fehlen, am Frühstückstisch, im Malerbetrieb, im Freundeskreis“, beschrieb Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) die Folgen eines „brutalen und sinnlosen Verbrechens“. Sie erwarte ein der Schwere der Tat entsprechendes Urteil. Nach der Trauerfeier äußerte sich Jonas’ Vater Kurt Sprengart skeptisch. „Wenn es denn zu einem Prozess kommt“, kommentierte er mit Blick auf die Schuldfähigkeit des Täters, der seinem sterbenden Sohn einen Unterarm abgetrennt und das Körperteil auf den Balkon seiner Ex-Freundin geworfen hatte.

Am 18. Oktober soll ein 25-jähriger Somalier im Westen Oggersheims zunächst zwei Handwerker auf offener Straße und kurz darauf einen 27-jährigen Kunden in einem Drogeriemarkt mit einem großen Messer angegriffen haben. Die beiden Handwerker starben am Tatort, der 27-Jährige wurde schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde in der Filiale von Beamten niedergeschossen. Er sitzt in Untersuchungshaft und hat sich bisher zu den Taten nicht geäußert.

Beigesetzt werden Jonas und Sascha im engsten Familienkreis.