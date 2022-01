Erneut ist im Stadtteil Süd ein bewaffneter Räuber aufgetaucht. Nachdem am Montag ein 20-Jähriger mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt wurde, wollte ein Unbekannter am Dienstag einer 23-Jährigen die Handtasche stehlen. Laut Polizeibericht war die Frau gegen 20.40 Uhr in der Bleichstraße in Richtung Pranckhstraße unterwegs. Ein junger Mann kam auf sie zu, bedrohte sie mit einer Pistole und forderte die Herausgabe der Handtasche. Die 23-Jährige erschrak zunächst. Als sie sich die Pistole jedoch genauer ansah, zweifelte sie an der Echtheit und gab ihre Tasche nicht her, sondern schrie um Hilfe. Daraufhin flüchtete der Mann zu Fuß. Ein Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Bewaffnete war etwa 17 Jahre alt. Er trug eine schwarze Winterjacke mit aufgesetzter Kapuze, schwarze Jeans und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz sowie einen Schal. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um den gleichen Täter wie am Montag handeln könnte. Hinweise an die Ermittler unter Telefon 0621/963-2773.