Einen mit einem Klappmesser bewaffneten Mann haben Polizeibeamte am Dienstagabend in Oppau gestellt. Wie die Polizei weiter mitteilten, waren sie von besorgten Zeugen herbeigerufen worden, die den Mann in der Kirchenstraße beobachtet hatten. Als ihm Handschellen angelegt wurden, beleidigte der alkoholisierte 33-Jährigen die Beamtinnen und Beamten.

Bei ihm wurde auch eine geringe Menge an Marihuana gefunden. Der Kommunale Vollzugsdienst brachte den Mann in eine Fachklinik.