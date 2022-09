Ein Wettbüro in der Mittelstraße ist am Montag gegen 11.15 Uhr überfallen worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, bedrohte der unbekannte Täter die Mitarbeiterin mit einer Waffe. Mit dem erbeuteten Geld flüchtete er in Richtung Alter Messplatz/Lortzingstraße.

Die Polizei fahndet derzeit mit mehreren Streifen nach dem Flüchtigen. Er soll etwa 1,80 Meter groß und 25 Jahre alt sein. Der Mann trug weiße Schuhe, einen schwarzen Pullover, dunkle Jeans, eine hellgraue Kappe und einen Nike-Rucksack. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei, Telefon 0621 174-4444 oder den Polizeinotruf 110.