Ein Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen kurz nach 2.30 Uhr im Quadrat G 5 ein Café überfallen. Eine 53-jährige Angestellte, die die Räume gerade verlassen hatte, wurde von dem Mann zurück in das Café gedrängt. Laut Polizei bedrohte er sie mit einem Messer. Der Täter stahl etwa 2000 Euro in bar. Der Mann sprach offenbar Deutsch und Türkisch. Er flüchtete schließlich zu Fuß mit seiner Beute. Die Polizei beschreibt ihn so: etwa 30 Jahre alt, schwarze Mütze, schwarzer Pullover, schwarze Hose. Zudem soll der Mann eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben.