Wegen bewaffneten Handels mit Drogen in nicht geringer Menge stehen zwei zuletzt in Ludwigshafen wohnende Albaner vorm Frankenthaler Landgericht.

Bei der Durchsuchung der gemeinsamen Wohnung wurden von der Polizei Heroin, Kokain und Verpackungsmaterial sichergestellt. In einem angemieteten Lager in Ludwigshafen fanden sich weitere 1,5 Kilogramm Heroin, das zum Weiterverkauf bestimmt war.In ihrer Anklage wirft Staatsanwältin Gabriele Werner dem 58-jährigen Adrian K. und dem 51-jährigen Ned L. bewaffneten Drogenhandel in nicht geringer Menge vor, begangen in den Monaten vor ihrer Verhaftung im Oktober 2025. Beim Zugriff und der Durchsuchung der gemeinsamen Wohnung in der Sternstraße ( Friesenheim) durch die Polizei seien 180 Gramm Heroin und 47 Gramm Kokain sichergestellt worden, wobei die Männer eine Schreckschusswaffe und ein Einhandmesser in unmittelbarer Nähe zu den Drogen aufbewahrt hätten, sagte die Staatsanwältin. Laut Gesetz ist damit der Tatbestand des „bewaffneten Drogenhandels“ erfüllt. Der Strafrahmen dafür beginnt bei fünf Jahren Haft.

In unmittelbarer Nähe zu den Drogen hatten die Männer auch ein Einhandmesser aufbewahrt. Symbolbild: picture alliance/dpa

Bei einer späteren Durchsuchung eines mithilfe eines gefälschten Personalausweises angemieteten Lagers in Ludwigshafen seien weitere 1500 Gramm Heroin sichergestellt worden, nannte Werner den zweiten Anklagepunkt. Die große Menge sowie in der Wohnung gefundenes Verpackungsmaterial und eine Waage seien ein Beleg dafür, dass es hier um den gewinnbringenden Weiterverkauf gegangen sei, stellte sie fest.

„Deal“ geplatzt

Seit der Durchsuchung im Oktober 2025, bei der beide Männer in der Wohnung festgenommen wurden, sitzen diese in Untersuchungshaft. Ein zu Prozessbeginn von Jürgen Häbe, Vorsitzender Richter der Zweiten Strafkammer des Landgerichts, angeregtes Rechtsgespräch mit dem Ziel einer Verständigung zwischen Gericht, Verteidigern und Staatsanwaltschaft blieb ohne Ergebnis. Im Rahmen eines solchen „Deals“ können die Angeklagten im Fall eines weitreichenden Geständnisses mit einem Entgegenkommen und der Zusicherung eines Strafrahmens rechnen. Der Vorteil für die Justiz liegt darin, dass etliche Verhandlungstage gespart und Verfahren damit deutlich verkürzt werden können.

Polizist reist aus Nürnberg an

Wie man überhaupt auf die Drogenhändler gestoßen war und was die polizeilichen Ermittlungen bisher ergeben haben, schilderte dem Gericht ein 32-jähriger Polizist, der für seine Zeugenaussage eigens aus Nürnberg angereist war. Er sei bei der Bearbeitung eines anderen Verfahrens und der Überprüfung elektronischer Zahlungsverkehre auf Unregelmäßigkeiten gestoßen in Verbindung zu einer bestimmten Mobilfunknummer. Bei der angeordneten Überwachung der Nummer habe man konspirative Gespräche festgestellt. Etwa so: „Guten Morgen, mein Freund. Heute drei Mal minus“, erzählte der Ermittler. Der deutsche Anrufer sei immer derselbe gewesen, eine Stunde später habe jeweils ein Treffen stattgefunden. Die elektronische Überwachung habe auch zu einer E-Mail-Adresse geführt, die dem Angeklagten Ned L. zugeordnet wurde. Nun seien die Kollegen der Ludwigshafener Polizei informiert worden.

Durchsuchung in der Sternstraße

Bei der folgenden Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten in der Sternstraße habe sich dieser Verdacht nach Auffinden des Handys sowie eines Computers bestätigt. Der 51-jährige Angeklagte habe die Wohnung mithilfe eines gefälschten italienischen Personalausweises gemietet, berichtete der Nürnberger Ermittler. Auch mehrere Bankkonten habe der Angeklagte mit gefälschten Ausweisen eröffnet. Der mitangeklagte 58-jährige Adrian K. habe mit ihm in der kleinen Wohnung gewohnt, beide hätten bei den Drogengeschäften eng zusammengearbeitet und „Geschäftshandys“ gemeinsam benutzt.

Eine entdeckte Chatnachricht zwischen beiden habe das Foto eines Mietvertrags für eine Lagerbox in Ludwigshafen enthalten. Bei der angeordneten Durchsuchung des Lagers seien dann die 1,5 Kilogramm Heroin gefunden worden, so der Ermittler.

Der Prozess wird fortgesetzt. Terminiert sind vorerst vier weitere Verhandlungstage.