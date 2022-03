Drei Maskierte haben laut Polizei am Samstag in der Mannheimer Innenstadt (Quadrat G4) ein Wettbüro überfallen. Die Männer betraten den Laden um 12.23 Uhr mit Pistolen und einem Schlagstock. Sie bedrohten den 51-jährigen Beschäftigen, drängten ihn in ein Hinterzimmer, öffneten dort den Tresor und raubten das darin befindliche Geld. Einer der Täter entwendete zudem Geld aus einem Spielautomaten. Danach flüchtete das Trio. Wie viel Bargeld erbeutet wurde, ist unklar.

So werden die Täter beschrieben

Die drei Täter werden wie folgt beschrieben, Täter 1: 1,80 Meter groß, schlank. Er sprach Deutsch mit Akzent, trug eine schwarze Sturmhaube, einen schwarzen Pullover mit weißen Streifen an den Ärmeln, eine schwarze Jogginghose mit drei weißen Streifen an den Beinen sowie weiße Schuhe. Er war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet. Täter 2: 1,75 Meter groß, schlank. Er sprach Deutsch mit Akzent, trug eine weiße Mund-Nasen-Maske, einen blauen Kapuzenpulli, schwarze Jeans, schwarze Schuhe und war mit einer schwarzen Schusswaffe bewaffnet. Täter 3: mindestens 1,85 Meter groß, kräftig bis übergewichtig. Er trug eine dunkelblaue oder schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, einen schwarzen Kapuzenpulli, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen und schwarze Schuhe. Er führte einen Teleskop-Schlagstock mit sich. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621 174-4444.