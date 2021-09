Zwei mit Pistolen bewaffnete Täter haben laut Polizei am Mittwochmorgen gegen 5.20 Uhr ein Bistro am Mundenheimer Kreuz (Mundenheimer-/Ecke Saarlandstraße) unmittelbar neben einer dort gelegenen Pizzeria überfallen. Sie erbeuteten einen größeren Bargeldbetrag. Die Täter verließen das Gebäude gegen 5.25 Uhr und flüchteten in Richtung Zedtwitzstraße. Die 42-jährige Angestellte erlitt einen Schock.

So werden die Täter beschrieben

Der eine Täter ist etwa 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er war schwarz gekleidet, trug Handschuhe und war mit einer Sturmhaube maskiert. Am Kragen waren weiße oder reflektierende Streifen zu sehen. Er hatte eine schwarze Pistole und sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Auch sein Komplize – ähnlich alt und groß, ebenfalls schlank – war schwarz gekleidet, vermummt und hatte eine schwarze Pistole. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621/963-2773.