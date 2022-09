Ein 26-Jähriger hat laut Polizei am Montagabend gegen 23 Uhr mit einer Schusswaffe eine Bar in der Bürgermeister-Kutterer-Straße (Innenstadt) betreten und Bargeld gefordert. Darüber hinaus schlug er einer Angestellten mit der Hand ins Gesicht. Die Frau händigte ihm daraufhin einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag aus. Einer daneben sitzenden Frau schlug der Täter mit dem Griff der Waffe auf den Kopf. Der Mann flüchtete im Anschluss. Alarmierte Polizeibeamte griffen ihn in der Nähe der Bar auf und nahmen ihn fest. Der 26-jährige muss sich nun wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten.