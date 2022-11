In Mannheim-Käfertal ist ein 18-jähriger laut Polizei in der Nacht auf Sonntag Opfer eines Überfalls geworden. In der Riedstraße wurde er gegen 0.40 Uhr von zwei Jugendlichen angesprochen und unter dem Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers zur Herausgabe seines Geldes aufgefordert. Da er kein Bargeld bei sich hatte, zwangen die Täter ihn, Geld am Bankautomaten der nahe gelegenen Sparkasse (Mannheimer Straße) abzuheben. Nachdem der 18-Jährige ihnen mehrere Hundert Euro übergeben hatte, flüchteten die Täter. Der unverletzte 18-Jährige verständigte die Polizei. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Täter bislang nicht gefasst werden.

Beide Täter schwarz gekleidet

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer ist zirka 1,77 Meter groß, pummelig und war schwarz gekleidet. Außerdem trug er eine Kapuze oder Mütze. Sein Komplize ist etwa 1,73 Meter groß und schlank. Er war ebenfalls komplett schwarz gekleidet und trug eine Wollmütze. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621 174-4444.