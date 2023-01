Ein bewaffneter und maskierter Mann hat am Samstagabend eine Gaststätte in Oppau überfallen und dabei rund 1000 Euro erbeutet. Laut Polizei hatte der Räuber gegen 19.15 Uhr den Wirt eines Lokals in der Edigheimer Straße mit einer Waffe bedroht und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Wirt händigte dem mit einer schwarzen Sturmhaube und einer Sonnenbrille Maskierten die Geldscheine aus. Der Unbekannte floh dann zu Fuß in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Der Verdächtige ist 1,80 bis 1,85 Meter groß, trug eine olivgrüne Jacke, dunkle Handschuhe, eine schwarz-graue Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite sowie schwarze Turnschuhe mit roten Fersenkappen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann gesehen haben. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.