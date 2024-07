Praktisch nichts ausgelassen hat ein Rollerfahrer in der Nacht von Sonntag zum Montag in Mannheim. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann zunächst aufgefallen, weil das Rücklicht seines Gefährts defekt war. Als die Beamten den Mann in der Rhenaniastraße stoppen wollten, gab der Rollerfahrer allerdings Gas.

Der Mann „beschleunigte er sein Gefährt auf erstaunliche 90 Kilometer pro Stunde, obwohl das Fahrzeug nur für eine Maximalgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde zugelassen war“, heißt es geradezu ungläubig im Polizeibericht. An einer Unterführung stoppte der Mann plötzlich und versuchte, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. An der Ecke zur Neuhofer Straße entledigte sich der 18-Jährige eines Teils seiner Kleidung, mutmaßlich um eine Identifizierung zu erschweren. Dabei wurde er von der Polizei überrascht und konnte so vorläufig festgenommen werden.

Zum einen stellten die Polizisten fest, was sie bereits selbst erfahren hatten: Der Roller war „erheblich frisiert“, sogar ein anderer Motor war verbaut. Richtig problematisch für den 18-Jährigen könnte aber noch werden, dass in der Helmablage des Rollers ein Teleskopschlagstock gefunden wurde. Die Waffe sei ebenso beschlagnahmt worden, wie der umgebaute Roller.