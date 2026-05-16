Die Biotopbetreuerin Petra Jörns hat die Schutzgebiete auf Böhl-Iggelheimer Gemarkung bereist. Ein Blech im Graben sorgt dort für Wasser auf den Wiesen.

Der Naturschutz befinde sich im Spannungsfeld zwischen Klimakrise und Biodiversitätskrise, machte Petra Jörns den Teilnehmern der Naturschutzgebiet-Bereisung klar. Im Speyerbach Schwemmkegel, der sich von Neustadt bis zum Rhein erstreckt, fehle das Wasser. „Durch die zunehmende Trockenheit verschiebt sich das Artenspektrum auf den wertvollen Wiesen im Iggelheimer Wald von feucht zu trocken“, sagt die Biotopbetreuerin.

Die Folgen für die Artenvielfalt bereiten den Naturschützern Sorgen. Der Lungenenzian zum Beispiel ist eine Stromtalwiesen-Art, die auf der Roten Liste steht. „Wir haben noch Vorkommen, aber die Exemplare sind durch die Trockenheit verkümmert und bilden keinen fertilen Samen mehr aus“, erklärte Petra Jörns. Daher bestehe die akute Gefahr, dass diese Art auf den Iggelheimer Wiesen bald nicht mehr zu finden sei.

Über das Regulierungsbauwerk gelangt das Wasser aus dem Altflussgraben auf die Kandelwiese. Foto: Julia Köller

Das möchten die Naturschützer verhindern. Ein Konzept des ehemaligen Revierförsters Jens Hornbach zur Bewässerung trockener Waldgebiete wurde Ende 2025 realisiert. Durch die Schließung des Jahrhundertpolder-Schiebers an der A61 wurde Wasser im Altludwigsgraben in die Waldbereiche Krumlache und Krehlache zurückgestaut. Martin Grund, Bewässerungsexperte vom Nabu Neustadt hatte dann die Idee, auch der Kandelwiese auf diese Weise Wasser zuzuleiten. Ein zeitweise eingesetztes Blech lenkt Wasser im Scheidgraben nach Süden, sodass es in den an der Kandelwiese verlaufenden Altflussgraben gelangt.

Ein erster Versuch habe im Dezember stattgefunden, berichtete Petra Jörns. Der kleine Graben sei jedoch schon sehr zugewachsen gewesen und habe erst wieder ertüchtigt werden müssen. Auch ein Rohr bauten die Naturschützer ein. Beim zweiten Probelauf im März habe man schon ein Drittel der Wiese fluten können, erklärte Jörns. Und im April wurde das Blech dann noch einmal eingesetzt. Den Effekt dieser Maßnahme konnten die Teilnehmer der Exkursion jetzt beobachten: Große Teile der Kandelwiese standen unter Wasser.

Sorge um den Lungenenzian

Mit dieser Bewässerungsmöglichkeit sieht die Biotopbetreuerin nun auch eine Chance, das Verschwinden des Lungenenzians und anderer bedrohter Arten zu verhindern. „Wir versuchen, einzelne Arten, die kränkeln, nachzuziehen und wieder auszusetzen“, sagte sie. „Ich nenne das Risikostreuung.“ Dafür sei eine Ausnahmegenehmigung der Oberen Naturschutzbehörde erforderlich, die sie erhalten habe.

Der Diplom-Biologin ist es dabei wichtig, Pflanzen nur in dem Gebiet wieder auszusetzen, in dem auch die Samen gewonnen wurden. „Da bin ich ziemlich strikt“, betonte sie. Und man sollte ihr zufolge auch keinesfalls mit Saatmischungen Flächen nachsäen, die von Wildschweinen umgebrochen worden seien. „Das ist Florenverfälschung“, warnte Jörns.

Vorbildlich sei dagegen das Vorgehen von Bewirtschaftern wie Reinhard Hoos, der ebenfalls an der Naturschutzgebiet-Bereisung teilnahm. Er erläuterte, dass er von Wildschweinen beschädigte Bereiche lediglich mit dem Frontmulcher bearbeite und mit der Walze einebne. Den Rest erledige die Natur selbst.

Das Bild zeigt den Lungenenzian, eine Rote-Liste-Art, die auf den Iggelheimer Wiesen vorkommt. Foto: Petra Jörns/oho

Positiv fiel Petra Jörns außerdem auf, dass, anders als noch bei der letzten Bereisung 2022, auf nahezu allen Wiesen im Iggelheimer Wald über den Winter Altgrasinseln stehengelassen wurden. „Die meisten Insekten überwintern im Larvenstadium oder als Ei an Altgras“, erklärte sie, warum dies so wichtig sei.

Zudem sei das Mahdregime verbessert worden. Es werde nun überwiegend bereits Ende Mai gemäht. „Stromtalwiesen-Arten sind fast alle Spätblüher“, stellte Petra Jörns klar. Durch die frühere Mahd hätten die Pflanzen daher die Möglichkeit, bis zum Sommer ihre Blüten auszubilden, die wiederum für Insekten als Nahrungsquelle wichtig seien.

Gefreut haben sich die Teilnehmer, dass zu den gesichteten Arten auch sehr seltene Pflanzen wie das Kleine-Knabenkraut und der Knoblauch-Gamander gehörten. Den Springfrosch konnte die Gruppe ebenfalls entdecken. Allerdings auch Arten, die Probleme bereiten, wie die Herbstzeitlose und das Landreitgras. Letzteres sei ein Gewinner der Trockenheit, erklärte Petra Jörns, die jedoch insgesamt ein positives Fazit zog: „Im Großen und Ganzen sind die Wiesen in einem guten Zustand. Es fehlt ihnen hauptsächlich an Wasser.“