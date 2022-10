Wegen des Handels mit fast sechs Kilogramm der synthetischen Droge „3-MMC“ (3-Methylmethcathinon) ist ein 46-jähriger Mann aus Ludwigshafen vom Landgericht Frankenthal zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden.

Nachgewiesen werden konnten ihm 22 Taten. Im Zeitraum von 2017 bis 2019 hatte der Mann „Designerdrogen“ per Internet im Ausland bestellt, sich per Post liefern lassen und diese anschließend weiterverkauft. Trotz der Menge ging das Gericht letztlich von einem minder schweren Fall aus. So wurden ihm der Erwerb wie auch der Weiterverkauf der synthetischen Drogen ziemlich leicht gemacht, eine größere kriminelle Energie war dazu offensichtlich nicht nötig.

Die Bestellung des 3-MMC und verwandter synthetischer Drogen lief über das Internet und offiziell registrierte Unternehmen in Spanien und den Niederlanden, wo diese Stoffe damals noch nicht gesetzlich als Betäubungsmittel verboten waren und als sogenannte „Forschungschemikalien“ legal produziert werden durften. Der Weiterverkauf an Freunde, Bekannte und Angehörige der Partyszene gestaltete sich ebenso einfach. Bestellungen kamen persönlich oder per Chat, wurden zum Teil per Post verschickt, der Kaufpreis aufs Bankkonto überwiesen.

Der Angeklagte war offenbar selbst aktives Mitglied der Partyszene und eifriger Konsument. Weil diese Substanzen offenbar auch zur Steigerung sexueller Aktivitäten genutzt worden waren, war die Öffentlichkeit von weiten Teilen der Verhandlung ausgeschlossen worden.

In Bestelllisten eingetragen

Aufgeflogen war das Ganze Mitte 2019, als eine der Drogensendungen per Luftpost am Flughafen Barcelona auffiel. Von da an stand der Ludwigshafener im Fokus der Zollbehörden. Als Frankfurter Zollfahnder Anfang Oktober 2019 seine Wohnung durchsuchten, konnten sie etwa 500 Gramm 3-MMC sowie Verpackungsmaterialien, eine Feinwaage und rund 30000 Euro Bargeld sicherstellen.

Vor Gericht zeigte sich der Mann nicht nur geständig, sondern ausgesprochen kooperativ und gab bereitwillig Auskunft über die Abläufe der Drogendeals. Zur Buchführung hatte er Listen angelegt, auf denen mithilfe von Buchstabenkürzeln und Zahlen vermerkt war, welcher Bekannte wie viel bestellt hatte sowie wann und wie dafür bezahlt worden war.

Im engeren Bekanntenkreis kursierten Bestelllisten per Mail, in die man sich eintragen konnte, erzählte er. Wie aus Email-Protokollen hervorgeht, konnten Szene-Angehörige einfach per Chat bestellen, die dann per Post geliefert wurden. Zwei „Kunden“ schilderten dem Gericht im Zeugenstand unabhängig voneinander, dass sie kleine Mengen 3-MMC für den Eigengebrauch per Chat-Programm bestellt und gegen Barzahlung an der Wohnung des 46-Jährigen auf der Parkinsel abgeholt hatten.

Der Angeklagte war bisher nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten und weist eine günstige Sozialprognose auf. In der Summe der Umstände ging das Gericht von einem minder schweren Fall aus und sah eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren als ausreichend an, die zudem für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.