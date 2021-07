Aufgrund der zuletzt starken Niederschläge und anhaltenden Regenfälle wird der Pegel des Rheins in dieser Woche weiter ansteigen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, stehen wegen des drohenden Hochwassers im Laufe der kommenden Tage die Sperrung der Stadtparks auf der Parkinsel sowie Behinderungen im gesamten Uferbereich entlang des Rheins bevor. Im Zuge der steigenden Pegel sei auch rund um den Kiefweiher mit Überschwemmungen entlang der Uferränder zu rechnen. Laut Verwaltung bereits gesperrt ist in Rheingönheim der Geh- und Radweg vom Rehbachübergang bis zum „Weißen Häusel“. Entsprechend der bisherigen Prognosen erwartet die Stadtverwaltung, dass der Rheinpegel in Ludwigshafen im Laufe des Freitags die Marke von sieben Meter überschreitet. Die aktuellen Pegelstände können im Internet unter www.hochwasser-rlp.de abgerufen werden.