Das Landesimpfzentrum Ludwigshafen richtet anlässlich der bevorstehenden Schließung sein Angebot verstärkt an der Nachfrage der vergangenen Wochen aus, um die Anzahl nicht benötigter und abgelaufene Impfstoffdosen so gering wie möglich zu halten. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Ab Montag, 5. Dezember, sind demzufolge im Impfzentrum der omikronangepasste Impfstoff BA 4.-5. des Herstellers Biontech, das Biontech-Vakzin für Kinder ab fünf Jahren und die Präparate von Novavax sowie Moderna (letztgenanntes Vakzin bis 14. Dezember) für die Grundimmunisierung – also für Erst- und Zweitimpfungen – verfügbar. Im Impfzentrum im Ludwigshafener Pfalzbau besteht montags, mittwochs und donnerstags im Zeitraum von 13 bis 17 Uhr sowie dienstags und freitags von 8 bis 13 Uhr die Möglichkeit, Corona-Schutzimpfungen zu erhalten. Während der Öffnungszeiten ist es möglich, die Impfungen mit und ohne vorherige Anmeldung zu bekommen.

Seinen Betrieb stellt das Landesimpfzentrum Ludwigshafen nach Angaben der Stadt am 22. Dezember ein. Das Landesgesundheitsministerium habe den Kommunen mitgeteilt, dass sich der Bund aus der Ko-Finanzierung der Impfzentren zurückziehe und somit das Angebot der Landesimpfzentren nicht über das laufende Jahr hinaus fortgeführt werde.