Einen kuriosen Verlauf hat es bei einem Polizeieinsatz am Samstagnachmittag in Ludwigshafen-Süd gegeben. Gegen 16.30 Uhr wollten Polizisten in der Wittelsbachstraße bei einem 25-jährigen Mannheimer eine Verkehrskontrolle vornehmen. Schnell merkten die Beamten, dass der Mann betrunken war. Er wurde mit zur Dienststelle genommen, um eine Blutprobe entnehmen zu lassen und seine Daten zu überprüfen. Als alles fertig war, wollte der 25-Jährige die Polizeiinspektion aber gar nicht mehr verlassen. Auch mehrere Aufforderungen brachten keinen Erfolg, weshalb die Polizisten ihm einen Platzverweis für die Dienststelle erteilten. Beim Versuch, ihn nach draußen zu begleiten, leistete der 25-Jährige Widerstand. Es wurde aber niemand verletzt. Auf den Mann kommen nun zwei Ermittlungsverfahren zu: Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Polizisten.