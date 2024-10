Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend auf dem Mannheimer Luisenring einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei rauschte der 34-Jährige gegen 21.45 Uhr einer 23-jährigen Mercedes-Fahrerin, die an einer roten Ampel wartete, ins Heck. Verletzt wurde niemand. Der VW musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden an beiden Autos gibt die Polizei mit 11.000 Euro an.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 34-Jährigen. Ein Test bestätigte ihren Verdacht. Der Wert: knapp 1,8 Promille. Auf einem Polizeirevier wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein musste er abgeben. Der 34-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Trunkenheit verantworten.