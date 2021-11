Ein 25-Jähriger weigerte sich laut Polizei am Sonntag, in einem Restaurant in der Ludwigstraße (Mitte) seine Rechnung zu bezahlen. Als ein 58-jähriger Mitarbeiter den jungen Mann abkassieren wollte, sagte dieser, er habe die Rechnung schon bezahlt. Es kam zu einem Streit und der 25-Jährige schlug dem Mitarbeiter mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Als die Polizei kam, wollte der Gast das Restaurant verlassen. Die Polizei musste ihn fesseln. Ein Alkoholtest ergab 1,39 Promille. Bei der Auseinandersetzung wurden der 58- und der 35-Jährige verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Durch den Randalierer entstand zudem ein Schaden in Höhe von 200 Euro.