Ein laut Polizei alkoholisierter 21-Jähriger ist am Sonntagabend im Hemshof gegen ein geparktes Auto in der Gräfenaustraße gefahren und hat einen Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro verursacht. Die Polizei traf den 21-Jährigen vor Ort an, der zunächst angab, dass seine Freundin gefahren wäre. Doch Unfallzeugen und die Freundin sagten, dass der 21-Jährige der Fahrer gewesen sei. Er räumte schließlich ein, den Unfall verursacht zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab 1,75 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt.