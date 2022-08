Ein betrunkener Autofahrer hat es der Polizei am Sonntag leicht gemacht, auf seine Spur zu kommen. Wie die Beamten mitteilen, hatte der 47-Jährige am Nachmittag beim Rangieren in der „Kleine Almengasse“ in Oppau ein geparktes Auto gestreift. Anschließend stieg der Fahrer aus, fiel auf die Motorhaube und verschwand schließlich in einem Wohnhaus. Zeugen beobachteten den Mann und verständigten die Polizei. Der Unfallfahrer hatte seinen Wagen nicht abgeschlossen. Die Polizisten fanden im Fahrzeuginnern die Ausweispapiere des Mannes und machten ihn schnell ausfindig. Ein Atemalkoholtest ergab zwei Promille. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.