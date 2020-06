Ein betrunkener 22-Jähriger hat laut Polizei in der Nacht auf Samstag gegen 1.15 Uhr die Schaufensterscheibe einer Spielothek in der Bismarckstraße in der Innenstadt eingetreten. Weil er stark alkoholisiert war und sich sehr aggressiv verhielt, wurde er von der Polizei zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten die restliche Nacht in Gewahrsam genommen und in eine Zelle gesperrt. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Geschätzte Schadenshöhe an der Spielothek: 1000 Euro.